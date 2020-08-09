Италия

"Быки" хотят подписать швейцарского игрока.

Защитник Милана Рикардо Родригес попал в сферу интересов Торино, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Туринский клуб намерен укрепить левый фланг обороны в летнее межсезонье и попытается заполучить швейцарского фулбека. Стоимость футболиста оценивается в сумму около 5 миллионов евро.

Действующий контракт Родригеса с Миланом рассчитан до июня 2021 года.

Во второй половине минувшего сезона 27-летний игрок выступал на правах аренды в ПСВ, где провел 6 матчей.

Ранее сообщалось, что Торино назначил на тренерскую должность экс-наставника Милана Марко Джампаоло.