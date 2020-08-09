Италия

Форвард Ювентуса доволен тем, что клуб возглавил итальянский специалист.

Лидер туринской команды Криштиану Роналду остался доволен, что клуб будет тренировать Андреа Пирло, сообщает Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 35-летний футболист – один из многих, кто воодушевлен таким раскладом событий.

Роналду высоко оценил решение руководства Ювентуса назначить 41-летнего тренера.

Ранее сообщалось, что Роналду может покинуть "бьянконери" и перейти в ПСЖ.