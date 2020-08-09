Форвард Ювентуса доволен тем, что клуб возглавил итальянский специалист.
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ, GETTY IMAGES
09 августа 2020, 19:49
Лидер туринской команды Криштиану Роналду остался доволен, что клуб будет тренировать Андреа Пирло, сообщает Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, 35-летний футболист – один из многих, кто воодушевлен таким раскладом событий.
Роналду высоко оценил решение руководства Ювентуса назначить 41-летнего тренера.
Ранее сообщалось, что Роналду может покинуть "бьянконери" и перейти в ПСЖ.