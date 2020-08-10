Италия

Главный тренер Ювентуса рассказал, какой хочет видеть игру своей команды.

В конце прошлой недели Андре Пирло стал главным тренером туринской команды. Он сменил Маурицио Сарри, который был уволен после вылета из Лиги чемпионов.

"Как мы будем играть? Все зависит от футболистов, но мне нравится схема 4-3-3, при которой все рвутся вперед. Мне нравится, когда есть контроль мяча, передачи по всему полю и даже за скамейки запасных, если это будет необходимо".

"Мне нравится 4-3-3, но, если игрокам будет некомфортно в этой схеме, то нужно искать другие варианты. Если ты зацикливаешься на одной схеме, но футболисты не справляются, то это пустая трата времени".

"У Ювентуса есть проблемы в полузащите. В команде есть Криштиану Роналду, но ему должны лучше помогать", — приводит слова Андреа Пирло Football Italia.

Ранее сообщалось, что Роналду признали лучшим игроком Ювентуса в сезоне-2019/20.