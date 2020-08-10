Италия

Форвард рассказал о важности бергамасков в его карьере.

Нападающий Аталанты Алехандро Гомес поведал о старте своей карьеры в итальянском клубе, рассказав о важности бергамасков в его жизни.

"До моего приезда они клуб боролся за выживание, и все были счастливы, когда удавалось достичь этой цели".

"Но мы подняли планку, и теперь болельщики просят еврокубки. Достижение этой цели бесценно. Когда я только приехал, у нас было 14 игр без побед. Аталанта изменила мою жизнь.

"Мы знаем, что мы команда из города с населением около 100 000 человек, а не большая команда столицы. Но мы знаем, куда идем и чего хотим", — сказал Гомес Enganche.

Ранее сообщалось, что Аталанта хочет приобрести полузащитника донецкого Шахтера Манора Соломона.