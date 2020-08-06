Италия

Итальянский клуб начал переговоры по израильскому хавбеку.

Аталанта продолжает предпринимать попытки подписать полузащитника Шахтера Манора Соломона и начала переговоры по нему.

Как сообщает израильский портал Sport1, после матча с Вольфсбургом руководство итальянского клуба предложило Шахтеру 12 млн евро за молодого хавбека. "Горняки" ответили отказом, так как хотят выручить большую сумму за израильтянина.

Действующий контракт Соломона с Шахтером рассчитан до июня 2024 года.

В этом сезоне 21-летний игрок провел 27 поединков в футболке "оранжево-черных", отличившись шестью голами и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Аталанта также заинтересована в подписании полузащитника Шахтера Тайсона.