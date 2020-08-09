Италия

Испанский защитник может перебраться в Серию А.

Наполи собирается подписать защитника Серхио Регилона, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

Испанец вряд ли будет получать игровую практику в Реале, куда он вернулся после аренды. Там на его позиции выступают Марсело и Менди.

Регилон в минувшем сезоне провел 35 поединков, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.

Напомним, что на испанца также претендует Челси, который может расстаться с Алонсо и Эмерсоном.