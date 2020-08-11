Спрос на защитника увеличивается с каждым днем.
Серхио Регилон, getty images
11 августа 2020, 00:55
Лацио готов составить конкуренцию другим клубам в борьбе за защитника Реала Серхио Регилона, сообщает Sky Sports Italia.
Напомним, в этом сезоне защитник выступает на правах аренды в Севилье, где провел 34 матча и забил два гола.
По данным источника, основным претендентом на испанца остается Челси. Именно с лондонцами Лацио и будет вести главную борьбу за фулбека. Стоимость игрока оценивается в 18 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что вариант с приобретением Регилона также рассматривает другой итальянский клуб — Наполи.