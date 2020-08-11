Италия

Йосип Брекало может в ближайшее время перебраться в чемпионат Италии.

Вингер Вольфсбурга Йосип Брекало, также способный сыграть на позиции атакующего полузащитника, в течение ближайших двух недель может перебраться в Наполи, сообщает Jutarnji List.

Наполи готов заплатить 23 млн евро и бонусы за хорвата. Вольфсбург изначально просил 25 миллионов, поэтому клубы близки к договоренности.

Брекало перебрался в Вольфсбург в 2016 году из загребского Динамо за 10 млн евро. Его нынешний контракт с "волками" действует до лета 2023 года.

В сезоне-2019/20 Йосип забил 3 гола и сделал 4 ассиста в Бундеслиге, а также записал на свой счет 3+3 в Лиге Европы.

Ранее ряды Наполи покинул испанский вингер Хосе Кальехон, который ушел из клуба в качестве свободного агента.