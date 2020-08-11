Италия

Польский центрбек снова будет выступать в чемпионате Италии.

Беневенто объявил о переходе Камила Глика, сообщил официальный сайт итальянской команды.

Опытный защитник заключил соглашение до 30 июня 2023 года.

В прошлом сезоне 32-летний футболист отыграл 23 матча за Монако в Лиги 1 и отличился одним голом.

С 2011 по 2016-й год Глик выступал за Торино. Наиболее его успешной сезон за туринский коллектив был в сезоне-2014/15, когда он отличился семью забитыми голами.

Отметим, что контракт Глика с Монако действовал до лета 2021 года.