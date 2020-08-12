Италия

Французский игрок может переехать в Италию.

Руководство Ювентуса рассматривает вариант с приобретением нападающего Арсенала Александра Ляказетта, утверждает Calciomercato.

По данным источника, в услугах французского футболиста заинтересован лично новый главный тренер туринцев Андреа Пирло.

Отмечается, что итальянцы уже отправили запрос о доступности игрока, и готовы включить в потенциальную сделку защитника Даниэле Ругани.

Ранее сообщалось, что Арсенал открыт к продаже Ляказетта, если потенциальный покупатель удовлетворит финансовые потребности клуба.