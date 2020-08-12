Италия

Итальянцы ищут варианты на случай ухода специалиста.

Главный тренер Порту Сержиу Консейсау может в ближайшее время покинуть клуб и стать во главе Интера, утверждает A Bola.

По данным источника, руководство "нерадзурри" готовит шорт-лист на тот случай, если команду покинет нынешний наставник Антонио Конте.

Отмечается, что Консейсау уже лично встречался с представителями Интера. Также известно, что помимо португальца, в списке миланцев находится Массимилиано Аллегри.

Ранее сам Конте высказал свое мнение об игре Шахтера, с которым ему предстоит играть в полуфинале Лиги Европы.