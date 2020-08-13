Италия

"Желто-красные" не рассчитывают на украинца.

Полузащитник Евгений Шахов близок к уходу из Лечче в летнее межсезонье, сообщает издание Corriere dello Sport.

Шахов не входит в планы Лечче на следующий сезон и, скорее всего, покинет клуб. Руководство "волков" провело встречу, на которой обсудило вопрос расставания с украинским хавбеком и Панайотисом Тахцидисом.

Контракты обоих футболистов рассчитаны до 2021 года, но клуб даже рассматривает возможность досрочного расторжения соглашений.

Шахов присоединился к Лечче прошлым летом на правах свободного агента из ПАОКа. В минувшем сезоне 29-летний игрок провел 24 поединка в футболке "желто-красных", отличившись одним голом и тремя ассистами.

Напомним, в завершившемся сезоне Лечче финишировал на 18-й строчке и вылетел из Серии А.