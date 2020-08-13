Италия

"Нерадзурри" заинтересованы в подписании хавбека Тоттенхэма.

Интер по-прежнему намерен подписать полузащитника Тоттенхэма Танги Ндомбеле, однако на данном этапе переговоры были "заморожены". Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, "нерадзурри" решили временно приостановить работу на трансферном рынке и сосредоточиться на выступлениях в Лиге Европы.

В данный момент никаких договоренностей между Интером и Тоттенхэмом по трансферу Ндомбеле пока нет. Сообщалось, что миланский клуб готов предложить "шпорам" в обмен на 23-летнего француза Марцело Брозовича, Ивана Перишича или Милана Шкриниара.

Напомним, что соперником Интера в полуфинале Лиги Европы станет донецкий Шахтер. Этот матч состоится 17-го августа в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.