Италия

Французский полузащитник может продолжить карьеру в Италии.

Интер связался с Тоттенхэмом по поводу трансфера хавбека Танги Ндомбеле, сообщает Джанлука Ди Марцио.

"Нерадзурри" могут устроить обмен, включив в сделку Марцело Брозовича, Ивана Перишича (которого Моуриньо хотел в МЮ) или Милана Шкриниара. Словацкий защитник особенно интересен "шпорам".

Интер давно следит за Ндомбеле. Француз был интересен клубу еще до своего перехода из Лиона в Тоттенхэм за 60 млн евро.

В нынешнем сезоне 28-летний хавбек сыграл только в 29 матчах за Тоттегхэм во всех турнирах, отметившись двумя голами и четырьмя ассистами.