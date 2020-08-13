Италия

Полузащитник Интера Роберто Гальярдини заинтересовал Лацио.

Во время летнего трансферного трансферного окна Лацио постарается приобрести полузащитника Интера Роберто Гальярдини — считает Football Italia.

Несмотря на то, что контракт 26-летнего футболиста с Интером рассчитан до 30 июня 2023 года, "нерадзурри" готовы расстаться с ним за 15 миллионов евро.

Гальярдини, сыгравший 6 матчей за национальную сборную Италии (0 голов), выступал за Аталанту (16 матчей во всех турнирах, 0 голов), Чезену (аренда, 21, 1), Специю (аренда, 14, 1), Виченцу (аренда, 19, 1) и Интер (102, 11).