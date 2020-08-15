Туринцы не оставляют надежд вернуть француза.
Пауло Дибала, getty images
15 августа 2020, 12:59
Руководство Ювентуса планирует вновь начать переговоры с Манчестер Юнайтед о приобретении полузащитника Поля Погба, сообщает Tuttosport.
По данным источника, туринцы раздумывают над тем, чтобы предложить англичанам нападающего команды Пауло Дибалу в обмен на хавбека.
Отмечается, что такое решение одобрил новый главный тренер Ювентуса Андреа Пирло, для которого Погба — главная трансферная цель.
Ранее сообщалось, что побороться за аргентинского футболиста хочет Реал, который готовит солидное предложение за форварда.