Рома сделала новое предложение по Смоллингу

"Джаллоросси" не оставляют попыток вернуть игрока.
Крис Смоллинг, getty images
15 августа 2020, 13:57
Руководство Ромы сделало новое предложение Манчестер Юнайтед о покупке центрального полузащитника Криса Смоллинга, утверждает Джанлука ди Марцио.
Напомним, английский футболист выступал за итальянцев в прошлом сезоне на правах аренды, и римляне были намерены выкупить контракт игрока, но не сошлись в цене.
В минувшем сезоне Смоллинг провел за Рому 37 поединков, отличившись тремя голами и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что сам футболист готов пойти на сокращение зарплаты ради того, чтобы вновь оказаться в римской команде.