Рома сделала новое предложение по Смоллингу

Италия

"Джаллоросси" не оставляют попыток вернуть игрока.

Руководство Ромы сделало новое предложение Манчестер Юнайтед о покупке центрального полузащитника Криса Смоллинга, утверждает Джанлука ди Марцио.

Напомним, английский футболист выступал за итальянцев в прошлом сезоне на правах аренды, и римляне были намерены выкупить контракт игрока, но не сошлись в цене.