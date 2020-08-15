Италия

Римляне намерены перехватить форварда у Ювентуса.

Рома проведет переговоры с Наполи о покупке нападающего Аркадиуша Милика, сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, именно римляне являются фаворитами в гонке за польским футболистом, так как интерес Ювентуса с форварду остыл в связи с увольнением Маурицио Сарри.

Отмечается, что Рома намерены включить в потенциальную сделку вингера Дженгиза Ундера. Кроме того, Наполи рад принять игрока в свою команду, так как он подходит под тактическую схему Дженнаро Гаттузо.

Ранее сообщалось, что Наполи уже делал попытку приобрести Ундера, предложив за турка 25 миллионов евро.