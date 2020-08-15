Римляне намерены перехватить форварда у Ювентуса.
Дженгиз Ундер, getty images
15 августа 2020, 15:36
Рома проведет переговоры с Наполи о покупке нападающего Аркадиуша Милика, сообщает Corriere dello Sport.
По данным источника, именно римляне являются фаворитами в гонке за польским футболистом, так как интерес Ювентуса с форварду остыл в связи с увольнением Маурицио Сарри.
Отмечается, что Рома намерены включить в потенциальную сделку вингера Дженгиза Ундера. Кроме того, Наполи рад принять игрока в свою команду, так как он подходит под тактическую схему Дженнаро Гаттузо.
Ранее сообщалось, что Наполи уже делал попытку приобрести Ундера, предложив за турка 25 миллионов евро.