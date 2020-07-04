Италия

Неаполитанцы нацелились на турецкого полузащитника.

Наполи собирается подписать Ченгиза Ундера и уже сделал предложение в размере 25 миллионов евро, сообщает Николо Шира.

Источник утверждает, что турецкий полузащитник будет получать в стане неаполитанцев 3,5 миллиона евро.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 21 поединок в футболке "джаллоросси", отличившись тремя голами.

Напомним, что ранее римляне требовали за Дженгиз Ундера 30 миллионов евро.