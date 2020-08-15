Италия

Полузащитник Лечче заинтересовал новичка Серии А.

Евгений Шахов находится в сфере интересов Кротоне, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По его информации, на данном этапе нет конкретного предложения, а новичок Серии А также рассматривает Омара Эль-Каддури.

Шахов присоединился к Лечче прошлым летом на правах свободного агента из ПАОКа.

В сезоне-2019/20 29-летний игрок провел 24 поединка в футболке "желто-красных", отличившись одним голом и тремя ассистами.

Напомним, что по итогам сезона Лечче покинул высший дивизион Италии.