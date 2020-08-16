Италия

"Грифоны" хотят подписать форварда Сампдории.

Нападающий Сампдории Джанлука Капрари попал в сферу интересов Дженоа, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Генуэзский клуб намерен укрепить атакующую линию и хочет подписать итальянского вингера. "Грифоны" надеются, что им удастся подписать 27-летнего игрока, несмотря на сложные отношения с "блучеркьяти".

Капрари присоединился к Сампдории летом 2017-го из Интера за 15 миллионов евро. Во второй половине прошлого сезона нападающий выступал на правах аренды в Парме, где провел 12 матчей и забил 2 гола.

Действующий контракт Капрари с Сампдорией рассчитан до июня 2022 года.