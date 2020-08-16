Италия

Аргентинский футболист может покинуть "бьянконерри".

Пауло Дибала может быть продан в это трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, туринский клуб готов рассмотреть такую возможность. Дело в том, что на вырученные средства Ювентус может купить футболистов, которые подойдут к игровому стилю Андреа Пирло, не выходя за рамки финансового фэйр-плей.

Ожидается, что Ювентус хочет выручить за Дибала порядка 90-100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что интерес к аргентинцу проявляет мадридский Реал.