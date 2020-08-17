Италия

Поляк хочет заключить соглашение с Ювентусом.

Руководство Ромы не оставляет попыток договориться с Наполи о трансфере нападающего Аркадиуша Милика, сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, неаполитанцы готовы принять предложение римлян, но сам футболист отказывается переходить в стан "джаллоросси".

Отмечается, что поляку известно об интересе Ювентуса, и он хочет оказаться именно в туринской команде. Ранее сообщалось, что интерес Юве к Милику остыл после увольнения Маурицио Сарри.

Также утверждалось, что Рома предложила Наполи вингера Дженгиза Ундера в качестве части сделки.