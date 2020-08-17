Матюиди: Бекхэм очень хотел видеть меня в своем клубе

Италия

Хавбек рассказал о переходе в Интер Майами.

Новичок Интер Майами Блез Матюиди рассказал почему решил присоединиться к американскому клубу.

"Первый контакт был в еще декабре. Родственник Бекхэма позвонил мне, чтобы спросить, заинтересован ли я. В то время я сказал себе, что еще слишком рано в моей карьере. Впереди было Евро, а проблем с коронавирусом не существовало. Для меня было ясно, что я останусь в Ювентусе".

"Они вернулись со своим предложением ко мне в июне и сказали, что все еще очень заинтересованы. Дэвид действительно хотел, чтобы я был первым французом, который будет носить цвета его клуба", — сказал Матуиди L’Equipe.

В сезоне-2019/20 Блез Матюиди провел за Ювентус 45 поединков во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал две результативные передачи.