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Французский хавбек продолжит карьеру в США.

Интер Майами на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника Блеза Матюиди на правах свободного после того, как тот расторг контракт с Ювентусом по обоюдному согласию сторон.

33-летний француз подписал с американским клубом полноценный контракт, став таким образом первым чемпионом мира в истории MLS. Финансовые условия и сроки соглашения не уточняются.

✍️ 𝗡𝗼𝘄 𝗶𝘁'𝘀 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 ✍️



Welcome to Inter Miami, @MATUIDIBlaise! pic.twitter.com/clBmlWUna1 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 13, 2020

В сезоне-2019/20 Блез Матюиди провел за Ювентус 45 поединков во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал две результативные передачи.