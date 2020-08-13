Французский хавбек продолжит карьеру в США.
Блез Матюиди, ФК Интер Майами
13 августа 2020, 14:32
Интер Майами на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника Блеза Матюиди на правах свободного после того, как тот расторг контракт с Ювентусом по обоюдному согласию сторон.
33-летний француз подписал с американским клубом полноценный контракт, став таким образом первым чемпионом мира в истории MLS. Финансовые условия и сроки соглашения не уточняются.
В сезоне-2019/20 Блез Матюиди провел за Ювентус 45 поединков во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал две результативные передачи.