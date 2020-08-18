Италия

Дэн Фридкин рассказал о своих планах.

Новый президент Ромы Дэн Фридкин поведал, какие планы строит на будущее в клубе и чего хочет достичь в конечном итоге.

"Как недавно написал один фанат: "Возьмите наш культовый клуб и сделайте его одним из величайших имен в мировом футболе". Мы намерены сделать именно это".

"Мы полностью привержены римлянам. Мы будем очень активно присутствовать в Риме, городе, который занимает особое место в наших сердцах. Мы осознаем, что нам доверена команда, которая является жизненно важной частью души Рима, и это ответственность, которую мы принимаем и всегда будем относиться очень серьезно", — сказал Фридкин официальному сайту клуба.

Ранее сообщалось, что в сферу интересов римлян попал крайний защитник Динамо Томаш Кендзера.