Украина

Защитник Динамо Томаш Кендзера привлек внимание команды Серии А.

Представители Ромы обратились в Динамо, чтобы выяснить возможность приобретения защитника Томаша Кендзеры — сообщил журналист Sportitalia Альфредо Педула, с августа начавший сотрудничество с Gazzetta dello Sport.

Тренер Ромы Паулу Фонсека не против заполучить правого защитника, которого его предшественник в Шахтере Мирча Луческу пробует в Динамо на позиции центрального защитника.

Игрок национальной сборной Польши (16 матчей, 0 голов) начинал карьеру в польском Лехе (151 матч во всех турнирах, 10 голов), после чего в июле 2017 года за 1,5 миллиона евро перешел в Динамо (79, 5).