Италия

Форвард высказался о пути команды в турнире.

Нападающий Интера Ромелу Лукаку подвел итог поединку против Шахтера и рассказал о выступлениях команды в турнире.

"У команды все хорошо. Все стараются изо всех сил, мы очень много работали в небольшом тренировочном лагере, который у нас был. Это было трудно, но я думаю, что сейчас мы видим результаты кропотливой работы. Физически и тактически все работают на 100 процентов".

"Я думаю, мы знали, что игроки Шахтера действительно хороши в комбинациях, поэтому, пока центр защиты находится близко, у нас не будет никаких проблем, потому что наша физическая сила была для них слишком большой".

"Во втором тайме мы показали свою силу, и наша манера игры сильно помешала Шахтеру".