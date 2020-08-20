Италия

Форвард Ромы — приоритетный трансфер туринцев на лето.

Нападающий Ромы Эдин Джеко может продолжить карьеру в другом клубе Серии А, поскольку в его услугах заинтересован Ювентус.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, 34-летний босниец является приоритетной целью для итальянского специалиста на летнее трансферное окно в вопросе усиления позиции центрального форварда.

Рома считает Джеко ключевым игроком своей команды, однако готова рассмотреть его уход, если получит конкретные предложения.

В сезоне-2019/20 Эдин Джеко провел в футболке Ромы 43 поединка, в которых он забил 19 голов и отдал 14 результативных передач.