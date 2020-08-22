Италия

"Красно-желтые" определились с новым тренером.

Новым наставником Лечче стал Эудженио Корини, сообщил официальный сайт клуба. Он заключил контракт на три сезона.

Ранее в тренерской карьере Корини были Портосуммага, Кротоне, Фрозиноне, Кьево, Палермо, Новара и Брешия, из которой его увольняли дважды по ходу прошлого сезона.

Корини заменит на посту тренера Лечче Фабио Ливерани, который вывел команду из Серии С в элиту. Предположительно, Фабио не захотел подписывать новый контракт с клубом. Вместо этого он должен в ближайшее время возглавить Парму.

Лечче по итогам сезона-2019/20 вылетел из элитного дивизиона в Серию В. Украинский полузащитник Евгений Шахов, скорее всего, покинет клуб.