Италия

Экс-хавбек проведет встречу с бывшим клубом.

Бывший полузащитник Ромы Даниэле де Росси может получить должность в клубе при новом руководстве, сообщает Calciomercato.

По данным источника, экс-футболист в ближайшее время проведет встречу со спортивным директором "джалоросси" Гвидо Фьенгой, на которой стороны обсудят сотрудничество.

Отмечается, что де Росси может занять роль в молодежной структуре команды или же заняться административной работой в клубе.

Ранее сообщалось, что Рома рассматривает вариант с приобретением крайнего защитника Динамо Томаша Кендзеры.