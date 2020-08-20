Италия

Защитник Динамо может продолжить карьеру в римском клубе.

Правый бек Динамо Томаш Кендзера выбрал переход в Рому, хотя имел варианты и от других клубов, сообщил Tuttomercatoweb со ссылкой на Corriere dello Sport.

Подписание правого защитника – одна из приоритетных задач Ромы. Принадлежащий римлянам Рик Карсдорп, который прошлый сезон провел в аренде в Фейеноорде, может покинуть клуб. На игрока "волков" претендуют Севилья, Шальке и Саутгемптон.

Томаш Кендера провел 39 матчей во всех турнирах за Динамо в прошлой кампании, отметившись четырьмя ассистами.

Летом Динамо вернуло из аренды в Заре правого защитника Александра Тымчика. Также на этой позиции может сыграть Александр Караваев.