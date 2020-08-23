Италия

Хавбек может сменить АПЛ на Серию А.

Руководство Ювентуса рассматривает вариант с приобретением полузащитника Тоттенхэма Джованни Ло Чельсо, утверждает Calciomercato.

По данным источника, главный тренер команды Жозе Моуриньо уведомлен об интересе со стороны туринцев и сообщил клубу, что игрок не продается.

Напомним, до января Ло Чельсо находился в Тоттенхэме на правах аренды из Бетиса, после чего лондонцы выкупили полноценный контракт игрока.

Ранее Моуриньо заявил, что не поменял бы аргентинского хавбека на игрока Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеша.