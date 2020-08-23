Италия

"Нерадзурри" намерены предостеречься перед приглашением нового специалиста.

Руководство Интера не станет предлагать долгосрочный контракт Массимилиано Аллегри, если Антонио Конте покинет свой пост, сообщает Николо Скира.

По данным источника, миланцы намерены договориться с Аллегри о двухлетнем контракте с окладом в восемь миллионов евро в год.

Также отмечается, что Интер, который до сих пор выплачивает компенсацию Лучано Спаллетти, хочет прекратить сотрудничество с Конте по обоюдному согласию или же с разовым выходным пособием.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что именно Аллегри является единственным претендентом на потенциальный пост на сегодняшний день.