"Нерадзурри" намерены предостеречься перед приглашением нового специалиста.
Массимилиано Аллегри, getty images
23 августа 2020, 13:15
Руководство Интера не станет предлагать долгосрочный контракт Массимилиано Аллегри, если Антонио Конте покинет свой пост, сообщает Николо Скира.
По данным источника, миланцы намерены договориться с Аллегри о двухлетнем контракте с окладом в восемь миллионов евро в год.
Также отмечается, что Интер, который до сих пор выплачивает компенсацию Лучано Спаллетти, хочет прекратить сотрудничество с Конте по обоюдному согласию или же с разовым выходным пособием.
Ранее итальянские СМИ сообщали, что именно Аллегри является единственным претендентом на потенциальный пост на сегодняшний день.