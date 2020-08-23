Италия

"Крестоносцы" временно остались без тренера.

Роберто Д`Аверса больше не является главным тренером Пармы, сообщил официальный сайт клуба. Причиной стали расхождения во взглядах на развитие Пармы между специалистом и руководством.

Д`Аверса возглавил Парму в декабре 2016 года, когда она играла в Серии С после банкротства. За два сезона он вывел "крестоносцев" в Серию А и затем дважды финишировал в середине таблицы.

Ожидается, что Парму возглавит Фабио Ливерани, которого Лечче заменил на Эудженио Корини. Самого Д`Аверсу связывают с работой в Дженоа.