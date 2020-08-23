Италия

Португальский специалист получит еще один шанс в римском клубе.

Генеральный директор Ромы Гвидо Фиенга и владелец клуба Дэн Фридкин не стали менять тренера команды – Паулу Фонсека будет руководить "волками" и в сезоне-2019/20, сообщает Roma Giallorossa.

При этом клуб не воспользовался опцией продления контракта с португальцем на дополнительный сезон. Нынешнее соглашение Паулу рассчитано до лета 2021 года.

Паулу Фонсека возглавил Рому летом 2019 года. В прошлом сезоне команда под его руководством набрала 70 очков в 38 матчах и заняла пятое место, отстав от топ-4 на восемь очков. За сезон до этого у "волков" было 66 пунктов, но только три очка отставания от зоны Лиги чемпионов.

Дэн Фридкин, недавно выкупивший Рому у Джима Палотты, уже объявил о намерении сделать клуб "одним из сильнейших в мире".