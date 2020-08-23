Италия

Французский полузащитник, скорее всего, вернется в состав "россонери".

Тьемуэ Бакайоко с большой долей вероятности вернется в Милан.

26-летний футболист близок к переходу в состав "россонери" на правах годичной аренды с опцией выкупа за 30-32 миллиона евро.

Бакайоко заинтересован в том, чтобы снова поиграть в Милане. В сезоне-2018/19 он уже играл за клуб.

В сезоне-2019/20 Тьемуэ выступал на правах аренды за Монако. Права на футболиста принадлежат Челси.