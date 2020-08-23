Французский полузащитник, скорее всего, вернется в состав "россонери".
ТЬЕМУЭ БАКАЙОКО, GETTY IMAGES
23 августа 2020, 20:59
Тьемуэ Бакайоко с большой долей вероятности вернется в Милан.
26-летний футболист близок к переходу в состав "россонери" на правах годичной аренды с опцией выкупа за 30-32 миллиона евро.
Бакайоко заинтересован в том, чтобы снова поиграть в Милане. В сезоне-2018/19 он уже играл за клуб.
В сезоне-2019/20 Тьемуэ выступал на правах аренды за Монако. Права на футболиста принадлежат Челси.