Италия

Словенский нападающий Аталанты уже вернулся в расположение клуба.

Форвард Аталанты Йосип Иличич прилетел в Италию после того, как провел время дома в Словении, сообщает Atalanta News.

Йосип намерен вернуться к тренировкам в сентябре и постарается быть готовым играть в ноябре.

В начале августа стало известно, что Йосип страдает из-за проблем с психикой. У игрока наступила депрессия: по некоторым данным – из-за измены жены, по другой информации – на него сильно повлияла ситуация с коронавирусом и количество смертей в Италии.

В сезоне-2019/20 Иличич забил 21 гол и сделал 9 ассистов в 34 официальных матчах за Аталанту во всех турнирах.