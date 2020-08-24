Главный тренер Интера лишился крупных денежных средств.
АНТОНИО КОНТЕ, GETTY IMAGES
24 августа 2020, 13:35
Антонио Конте стал жертвой мошенника, сообщает La Repubblica.
По информации источника, 54-летний специалист доверил свои финансовые средства Массимо Бочиккьо, когда еще работал в Челси. Конте инвестировал 30,6 миллионов евро, и должен был получить дивиденды до 30 июня.
В итоге, денег он не получил. Из-за сложившейся ситуации начато разбирательство.
Отметим, что на этой неделе должна решиться судьба Антонио Конте в Интере.