Италия

53-летний специалист хотел бы остаться в Италии.

Массимилиано Аллегри может вернуться к тренерской деятельности уже в ближайшем будущем, сменив Антонио Конте на посту главного тренера Интера.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia, Аллегри предпочитает стать новым наставником "нерадзурри", а не Пари Сен-Жермен, поскольку ему не придется покидать Милан, да и знакомство со спортивным директором Беппе Мароттой по совместной работе в Ювентусе играет большую роль.

Уже завтра, 25 августа, между руководством Интера и Конте должна состояться встреча, на которой будет обсуждаться вопрос о будущем нынешнего наставника. Существует большая вероятность того, что стороны прекратят сотрудничество.

Главным претендентом на потенциально вакантную должность является Аллегри. Несмотря на то, что Томас Тухель также может отправиться в отставку из-за поражения ПСЖ в финале Лиги чемпионов, первым выбором для Массимилиано остается Интер.

Ранее появлялась информация, что руководство "нерадзурри" готово предоставить Аллегри лишь двухлетний контракт.