Италия

Аргентинец может усилить полузащиту действующего чемпиона Италии.

Полузащитник Пари Сен-Жермен Леандро Паредес может вновь продолжить карьеру в итальянской Серии А, где он ранее защищал цвета Ромы, Эмполи и Кьево. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, 26-летний аргентинец попал в сферу интересов Ювентуса, который начал формировать список потенциальных новичков в связи с приходом на пост главного тренера первой команды Андреа Пирло.

Нынешний контракт Паредеса с ПСЖ рассчитан до лета 2023 года. В минувшем сезоне он провел в футболке парижан 33 поединка во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.