Италия

Удинезе пошел на уступки туринцам из-за травмы 23-летнего хавбека.

Опция выкупа полузащитника Удинезе Роландо Мандрагоры, которая прописана в соглашении с Ювентусом, истекает в августе 2020 года. Несмотря на это, клубы договорились о переносе данной возможности на июнь 2021 года.

Как сообщает журналист Николо Скира, "зебры" пошли на уступки действующему чемпиону Италии по причине травмы Мандрагоры, из-за которой он не сможет выйти на поле как минимум до декабря.

Таким образом, у Ювентуса будет возможность выкупить своего экс-футболиста через год за 26 миллионов евро, если, конечно, в стане "старой синьоры" посчитают это необходимым.

В сезоне-2019/20 Роландо Мандрагора провел 28 поединков во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.