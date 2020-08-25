Италия

Аргентинский нападающий продолжит карьеру в другом месте.

Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло рассказал о том, что клуб решил попрощаться с форвардом Гонсало Игуаином.

"Мы вместе с Гонсало Игуаином решили, что он покинет клуб этим летом. Он не входит в наш проект, клуб готов его отпустить", — цитирует Пирло журналист Фабрисио Романо.

32-летний Игуаин перешел в Ювентус летом 2016 года из Наполи за 90 млн евро. Сезон-2018/19 он провел в аренде в Милане и Челси, а в прошлой кампании провел 44 матча (28 в основе) за Ювентус во всех турнирах, отметившись 10 голами.

Гонсало не исключает, что продолжит карьеру в американо-канадской лиге MLS, где выступает его брат Фредерико.