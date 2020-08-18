Италия

Аргентинец не исключает переезда за океан.

Нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин не исключает, что в дальнейшем может оказаться в МЛС.

"Позже я смогу сыграть в МЛС, многие игроки уйдут туда, и это будет хорошо. Но сейчас я в Ювентусе, у меня еще есть год".

"Через пять дней мы вернемся к тренировкам и посмотрим, какие они будут. С новым тренером, безусловно, будет другая динамика".

"Аргентина? Я не скучаю по ней, но мне нравится смотреть их чемпионат. Предпочтительны США, Китай или Саудовская Аравия", — сказал Игуаин Fox Sports.

Ранее французские СМИ сообщали, что футболист готов уже в текущее трансферное окно сменить прописку.