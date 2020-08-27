"Быки" не намерены терять своего лидера.
Андреа Белотти, getty images
27 августа 2020, 12:57
Президент Торино Урбано Каиро высказался о потенциальном уходе нападающего команды Андреа Белотти.
"Мы оставим Белотти в команде. Это не подлежит обсуждению. Тем временем мы работаем над подписанием плеймейкера, который будет работать и на оборону".
"Пока рано говорить о целях, но это, конечно, не просто борьба за выживание. Давайте предоставим Джампаоло возможность делать все, что в его силах, и тогда посмотрим", — сказал он La Stampa.
Ранее сообщалось, что итальянский футболист попал в сферу интересов Интера и Манчестер Юнайтед.