Италия

"Быки" не намерены терять своего лидера.

Президент Торино Урбано Каиро высказался о потенциальном уходе нападающего команды Андреа Белотти.

"Мы оставим Белотти в команде. Это не подлежит обсуждению. Тем временем мы работаем над подписанием плеймейкера, который будет работать и на оборону".

"Пока рано говорить о целях, но это, конечно, не просто борьба за выживание. Давайте предоставим Джампаоло возможность делать все, что в его силах, и тогда посмотрим", — сказал он La Stampa.

Ранее сообщалось, что итальянский футболист попал в сферу интересов Интера и Манчестер Юнайтед.