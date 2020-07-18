Итальянский нападающий может пойти на повышение.
Андреа Белотти, getty images
18 июля 2020, 13:29
Манчестер Юнайтед и Интер рассматривают кандидатуру Андреа Белотти для усиления линии нападения, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttsosport.
Источник утверждает, что претендентам на итальянца придется выложить более 40 миллионов евро.
Андреа Белотти в этом сезоне провел 39 поединков, в которых отметился 22 голами и четырьмя результативными передачами.
Напомним, что Торино намерен сохранить нападающего, и начал с ним переговоры о новом контракте.