Италия

Хавбек скептически относится к слухам о форварде.

Крайний полузащитник Ювентуса Хуан Куадрадо высказал свое мнение о возможном трансфере Лионеля Месси в стан туринцев.

"Я вообще не могу этого представить. По правде говоря, я не могу. Тем не менее, как и в случае с Криштиану, многие люди не поверили, что это произойдет, и внезапно он прибыл", — сказал Куадрадо ESPN Nexo.

Известно, что аргентинский нападающий сообщил руководству Барселоны, что хочет покинуть клуб. По версии СМИ, за форвардом уже выстроилась очередь из других команд.

Ранее сообщалось, что фаворитом в борьбе за Месси на сегодняшний день считается Манчестер Сити.