Англия

Переговоры между клубами все еще впереди.

После того, как нападающий Лионель Месси заявил руководству о желании покинуть Барселону, в прессе появилось множество слухов об интересе к подписанию аргентинца со стороны грандов европейского футбола.

В этом списке, конечно, оказался и Манчестер Сити, который, по словам авторитетного журналиста Фабирицио Романо, считает себя фаворитом в гонке за Месси. В руководству "горожан" уверены в успешном заключении сделки, если Барселона отпустит своего многолетнего лидера.

Тем не менее, переговорам между клубами еще предстоит состояться. Если верить последней информации, президент "сине-гранатовых" Жозеп Бартомеу готов досрочно покинуть свой пост, чтобы Месси остался на Камп Ноу.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Сити готов потратить на подписание одного из лучших футболистов современности 500 миллионов фунтов.