Италия

Форвард все еще имеет шансы оказаться в Италии.

Руководство Болоньи сделало повторное предложение Динамо о приобретении нападающего Владислава Супряги, сообщает Sky Italia.

Отмечается, что помимо "россобру", в услугах украинского нападающего также заинтересован ряд других итальянских команд, среди которых Лацио и Аталанта.

Ранее президент Динамо Игорь Суркис заявил, что киевляне не намерены в нынешнее трансферное окно отпускать Супрягу.

Также утверждалось, что кандидатуру форварда рассматривают Торино и Наполи.