Форвард все еще имеет шансы оказаться в Италии.
Владислав Супряга, фото Динамо
28 августа 2020, 10:56
Руководство Болоньи сделало повторное предложение Динамо о приобретении нападающего Владислава Супряги, сообщает Sky Italia.
Отмечается, что помимо "россобру", в услугах украинского нападающего также заинтересован ряд других итальянских команд, среди которых Лацио и Аталанта.
Ранее президент Динамо Игорь Суркис заявил, что киевляне не намерены в нынешнее трансферное окно отпускать Супрягу.
Также утверждалось, что кандидатуру форварда рассматривают Торино и Наполи.