Владислав Супряга, фото Динамо
18 августа 2020, 18:58
Владислав Супряга попал на радары двух итальянских клубов — Наполи и Торино, сообщает ArenaNapoli.
Однако претенденты на украинского нападающего понимают, что заполучить игрока будет очень сложно, ведь Мирча Луческу хочет сполна оценить его потенциал.
В сезоне-2019/20 Владислав Супряга забил 14 голов в 25 матчах украинской Премьер-лиги, выступая на правах аренды за Днепр-1.
Напомним, что ранее футболист после разговора с агентом решил остаться в Украине еще на год.