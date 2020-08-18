Украина

Украинский нападающий может перебраться

Владислав Супряга попал на радары двух итальянских клубов — Наполи и Торино, сообщает ArenaNapoli.

Однако претенденты на украинского нападающего понимают, что заполучить игрока будет очень сложно, ведь Мирча Луческу хочет сполна оценить его потенциал.

В сезоне-2019/20 Владислав Супряга забил 14 голов в 25 матчах украинской Премьер-лиги, выступая на правах аренды за Днепр-1.

Напомним, что ранее футболист после разговора с агентом решил остаться в Украине еще на год.